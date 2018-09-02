10 человек были эвакуированы из горящего дома на Эльмаше в Екатеринбурге

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В ночь с 31 августа на 1 сентября в жилом доме на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге возник пожар.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в ночь перед днем знаний случился пожар. Возгорание произошло в жилом доме на улице Старых Большевиков. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.
Три пожарные машины и 12 огнеборцев прибыли на место происшествия. 10 жидьцов были эвакуированы по лестничным маршам, спасатели использовали дыхательные аппараты.
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Через 12 минут огонь был погашен. Все работы на месте происшествия были завершены в 00:53.
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