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#домахорошо
10 человек были эвакуированы из горящего дома на Эльмаше в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 человек были эвакуированы из горящего дома на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 10:00Происшествия
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