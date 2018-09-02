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#домахорошо
Бывший спецназовец открыл стрельбу в Краснотурьинске и ранил полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывший спецназовец открыл стрельбу в Краснотурьинске и ранил полицейского

Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: «Вечерний Краснотурьинск»
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