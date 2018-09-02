Бывший спецназовец открыл стрельбу в Краснотурьинске и ранил полицейского
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: «Вечерний Краснотурьинск»
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2 сентября в Краснотурьинске бывший спецназовец открыл стрельбу по офису одного из ЧОП. А позже обстрелял полицейский автомобиль, прибывший на место происшествия.
По сообщению очевидцев, мужчина в военной форме открыл стрельбу из гладкоствольного карабина «Сайга» по зданию ЧОП, которое находится на перекрестке улиц Металлургов и Попова.
На место происшествия подъехали сотрудники полиции. Стрелок обстрелял их машину и ранил одного из правоохранителей в ногу.
Как известно, ранее мужчина служил в спецназе ГРУ. Имеет звание «Кавалер Ордена мужества». До инцидента он несколько дней употреблял алкоголь.
Сейчас стрелок задержан полицией. За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ему может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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