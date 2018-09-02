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Hyundai Accent сгорел утром 2 сентября на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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News 19944

Hyundai Accent сгорел утром 2 сентября на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:00Происшествия
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