Hyundai Accent сгорел утром 2 сентября на Вагонке в Нижнем Тагиле

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2 сентября в 6.13 поступило сообщение о загоревшимся Hyundai Accent на улице Зари в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Огонь удалось потушить за четыре минуты.
Площадь возгорания составила 4 кв. м. В машине сгорели моторный отсек, салон и кузов.
Правоохранительные органы выясняют причину пожара и устанавливают причиненный ущерб, пишет ИА «Все новости».
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