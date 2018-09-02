Возгорание в гаражном боксе произошло в Дзержинском районе Нижнего Тагила
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2 сентября на Вагонке в Нижнем Тагиле около 10.00 в гаражном боксе ГСК «Валегин бор-1» произошло возгорание.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь в течение часа. Работа огнеборцев была затруднена сильным задымлением и узкими проходами в гараже.
Как сообщают очевидцы, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
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Проводку замкнуло в овощной яме. В течение часа потушили,рассказал очевидец редакции TagilCity.ru.
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