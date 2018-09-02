Вторая пострадавшая на Уктусе екатеринбурженка скончалась

28 августа в Екатеринбурге неизвестный мужчина расстрелял в упор двух девушек, отдыхавших на территории ГК «Уктус». В одну из девушек нападавший выстрелил дважды, она погибла на месте.

Вторую девушку обнаружили живой, несколько дней врачи боролись за ее жизнь. Девушка получила открытую травму головы, она находилась на аппарате искусственного дыхания. Ночью с 31 августа на 1 сентября девушка умерла, не приходя в сознание.