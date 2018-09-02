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#домахорошо
Вторая пострадавшая на Уктусе екатеринбурженка скончалась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вторая пострадавшая на Уктусе екатеринбурженка скончалась

Сегодня, 09:30Происшествия
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