Вторая пострадавшая на Уктусе екатеринбурженка скончалась

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В Екатеринбурге умерла вторая девушка, пострадавшая от выстрелов неизвестного на ГК «Уктус» 26 августа.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ИА «Уральский меридиан»
28 августа в Екатеринбурге неизвестный мужчина расстрелял в упор двух девушек, отдыхавших на территории ГК «Уктус». В одну из девушек нападавший выстрелил дважды, она погибла на месте.
Вторую девушку обнаружили живой, несколько дней врачи боролись за ее жизнь. Девушка получила открытую травму головы, она находилась на аппарате искусственного дыхания. Ночью с 31 августа на 1 сентября девушка умерла, не приходя в сознание.
По факту нападения на жительниц Екатеринбурга заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
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