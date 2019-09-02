В Екатеринбурге в выходные эвакуировали детскую зону «Радуга-парка»

Охранники вывели детей из игровой зоны из-за задымления, которое, предварительно, произошло из-за возгорания проводки. Однако в МЧС данные сведения не подтвердили.

В одном из кафе забилась вентиляция, и дым и пар оттуда пошел в помещение, где находились дети,сообщили журналистам издания в МЧС.