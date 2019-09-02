В Екатеринбурге в выходные эвакуировали детскую зону «Радуга-парка»
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные произошло задымление в детской игровой зоне «Радуга-парка» в Екатеринбурге, пишет портал Е1 со ссылкой на слова очевидцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Охранники вывели детей из игровой зоны из-за задымления, которое, предварительно, произошло из-за возгорания проводки. Однако в МЧС данные сведения не подтвердили.
В одном из кафе забилась вентиляция, и дым и пар оттуда пошел в помещение, где находились дети,сообщили журналистам издания в МЧС.
Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали ТРЦ «Караван».
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