В Нижнем Тагиле в минувшие выходные неизвестные подожгли квартиру
Сегодня, 14:29ПроисшествияФото: паблик «ЧП Нижний Тагил»
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1 сентября в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире по адресу улица Энтузиастов, 20. Как сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности, по предварительным данным, причиной пожара является поджог.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже. Из подъезда были эвакуированы 20 жильцов, среди них — один ребенок, он был эвакуирован при помощи дыхательного аппарата и спасустройства. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и восемь человек личного состава.
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