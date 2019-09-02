В Нижнем Тагиле в минувшие выходные неизвестные подожгли квартиру

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже. Из подъезда были эвакуированы 20 жильцов, среди них — один ребенок, он был эвакуирован при помощи дыхательного аппарата и спасустройства. Пострадавших нет.