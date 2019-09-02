В Свердловской области найден мертвым 20-летний парень, пропавший две недели назад

Тело найдено в лесу, его обнаружил грибник. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

Ранее мама пропавшего сообщала, что перед тем, как пропасть, Александр удалил свою страницу в соцсети. Позже страница была восстановлена, однако там сохранились только сообщения от матери.