Избил, утопил и закопал: в Талице на 10 лет осужден мужчина, убивший знакомого

В Талице к длительному сроку лишения свободы приговорен житель Екатеринбурга, нанесший смертельные травмы своему знакомому, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он осужден в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ( ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По словам следствия, убийство произошло в мае 2019 года. Осужденный житель Екатеринбурга привез своего знакомого в багажнике автомобиля к приятелю село Казаковское. Компания мужчин употребляла спиртное. Из-за личной неприязни, якобы вступившись за своего брата, он нанес потерпевшему удары кулаками по голове и в грудь, а затем отвел его на кровать в дом. Позже хозяин дома обнаружил, что избитый потерпевший мертв и сообщил об этом подсудимому. Дождавшись ночи, они отнесли труп к реке Беляковка, куда и сбросили тело. Спустя некоторое время той же ночью подсудимый в одиночестве вернулся на место преступления. Он обнаружил тело потерпевшего вниз по течению, вытащил его на берег и закопал в земле. Напомним, что в Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника. В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника Тело потерпевшего было обнаружено только через месяц после того, как родственники обратились в полицию с заявлением о розыске. Напомним, что

