Избил, утопил и закопал: в Талице на 10 лет осужден мужчина, убивший знакомого

Он осужден в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ( ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По словам следствия, убийство произошло в мае 2019 года.
Осужденный житель Екатеринбурга привез своего знакомого в багажнике автомобиля к приятелю село Казаковское. Компания мужчин употребляла спиртное.
Из-за личной неприязни, якобы вступившись за своего брата, он нанес потерпевшему удары кулаками по голове и в грудь, а затем отвел его на кровать в дом.
Позже хозяин дома обнаружил, что избитый потерпевший мертв и сообщил об этом подсудимому.
Дождавшись ночи, они отнесли труп к реке Беляковка, куда и сбросили тело.
Спустя некоторое время той же ночью подсудимый в одиночестве вернулся на место преступления. Он обнаружил тело потерпевшего вниз по течению, вытащил его на берег и закопал в земле.
Напомним, что в Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника.
Тело потерпевшего было обнаружено только через месяц после того, как родственники обратились в полицию с заявлением о розыске.
Напомним, что