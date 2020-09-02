Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

1 сентября около 17 часов поступило сообщение о пожаре на автодороге Николо-Павловское-Алапаевск.
На площади 10 квадратных метров горел лесовоз.
Кабина грузовика загорелась прямо во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую кабину.
По предварительным данным к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов автомобиля.
В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.
По данному факту организована проверка.
Напомним, что за период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара.