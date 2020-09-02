Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

Сегодня, 13:41ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО
Под Нижним Тагилом сгорел лесовоз, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

1 сентября около 17 часов поступило сообщение о пожаре на автодороге Николо-Павловское-Алапаевск.

На площади 10 квадратных метров горел лесовоз.

Кабина грузовика загорелась прямо во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую кабину.

По предварительным данным к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов автомобиля.

В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.

По данному факту организована проверка.

Напомним, что за период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара.

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