Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

Под Нижним Тагилом сгорел лесовоз, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

1 сентября около 17 часов поступило сообщение о пожаре на автодороге Николо-Павловское-Алапаевск. На площади 10 квадратных метров горел лесовоз. Кабина грузовика загорелась прямо во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую кабину. По предварительным данным к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов автомобиля. В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. По данному факту организована проверка. Напомним, что за период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара. За три дня в Нижнем Тагиле и Пригороде произошли четыре пожара

