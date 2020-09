В Екатеринбурге произошел пожар в здании магазина «Пятерочка», сообщает Е1.

В Екатеринбурге возле Шарташского рынка полыхало здание магазина «Пятерочка». Оно находится в зоне плотной застройки, напротив рынка. По сообщению пресс-службы областного управления МЧС, в здании никого не было, оно находится на ремонте. Загорелся фасад, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На данный момент огонь уже погашен. Причина пожара пока не известна. В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал Напомним, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар на хлебозаводе СМАК.

