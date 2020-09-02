В Екатеринбурге во время урагана на 60-летнюю женщину упал столб с проводами

По словам источника издания в правоохранительных органах, во дворе здания министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера, 34б повалило столб с проводами. Машины оказались побиты, а также пострадала 60-летняя женщина. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Информация об упавших деревьях поступает из разных концов Екатеринбурга. В основном они старые. Ветер их повалил на автомобили и проезжую часть.
25 мая в Свердловской области прошел сильный ураган. В результате него четверо человек погибли, а также без электричества остались более 135 тысяч человек.