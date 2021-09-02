Instagram перестал работать во всем мире 2 сентября

Instagram перестал работать во всем мире 2 сентября
Instagram перестал работать во всем мире 2 сентября
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сбои в социальной сети Instagram начались во всем мире. В службу поддержки уже поступило более 5000 обращений. Основная проблема — не обновляются публикации в ленте новостей, с такой трудностью столкнулись 64% потребителей приложения.

Сейчас приложение не позволяет даже обновить ленту новостей. Массовые сбои в социальной сети начались во второй половине дня. В 16:00 по Уральскому времени количество жалоб на сбои сервиса выросли до 5000 заявок. 23% владельцев аккаунтов не могут войти в собственные профили, а 64% людей терпят сбои в загрузках публикаций, еще 13% столкнулись с тем, что Веб-версия не работает.

Стрелка загрузки фотографии не работает, я не могу обновить ленту на двух страницах. Я не знаю почему, но когда я просто обновляю свой профиль в Instagram, случаются сбои, жалуется Виктория.

Фото:Сайт «Сбои у «Инстаграм»

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