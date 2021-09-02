Канализационными стоками затопило коттеджный поселок под Екатеринбургом

В стоках канализации утонул поселок коттеджного типа, расположенный под Екатеринбургом. Данный поселок строился как «город будущего», который имеет собственные системы водоснабжения, очистки и водоотведения. Именно на это делался акцент, когда недвижимость показывали покупателям.

Однако спустя восемь лет местные жители жалуются на то, что существуют в условиях, по их словам, «экологической катастрофы». По словам жителя Владимира, в поселке прорвало канализацию, в связи с чем вода отсутствует. Жители негодуют, что застройщик обанкротился, а землю поделили. Владимир отметил, что теперь уральцы выстраиваются в очередь за водой для того, чтобы было, что пить и из чего готовить еду. Также в поселке, в котором есть и многоквартирные дома, отсутствует свет. Другая местная жительница Елена рассказала, что новый собственник сетей не занимается ремонтом канализации, а на сети регулярно происходят аварии. На данный момент канализационные воды затопили скважину, в нее попали фекалии, поэтому пить воду стало нельзя, пишет Е1. Поселок находится на территории Среднеуральского городского округа. В администрации пояснили, что несколько лет населенным пунктом не занимались, однако теперь новый собственник восстанавливает хозяйство. С 2013 года в поселке также функционировала управляющая компания, но после ее смены оборудование больше не обсуживалось, а жители не вносили плату за водоснабжение и водоотведение. Этой весной новый собственник — компания «Золотой Альянс» начала заниматься восстановлением коммуникаций, на данный момент осуществляются работы по восстановлению скважины. Напомним, 27 августа из-за коммунальной аварии затопило улицу Учительскую в Нижнем Тагиле. У дома № 36 из колодца вытекала вода. Из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле затопило улицу Учительскую

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