Массовая ночная драка: лежачего избивали толпой в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел около 3 часов ночи 2 сентября 2021 года возле бара «Че почем», расположенного в здании Дома печати. Местные жители засняли происходящее на камеры мобильных телефонов.
Как видно на кадрах, толпа нетрезвых людей запинывала человека, уже лежащего на асфальте. Как сообщил E1 один из местных жителей, ставший очевидцем происходящего, подобные инциденты случаются под его окнами чуть ли не каждую ночь.
Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. Полицейские начали проверку по поводу массовой ночной драки.
В конце лета 2021 года в бар, возле которого и происходят ежедневные потасовки и драки, наведались сотрудники ОМОНа. В тот раз у правоохранителей были вопросы к руководству заведения по поводу продажи спиртного на вынос в ночное время. Проверка данной информации продолжается.
Напомним, недавно в Екатеринбурге был приговорен к 9 годам колонии человек, защищавшийся от нападения сразу троих нетрезвых приятелей. Неосторожный удар осужденного привел одного из нападавших в больницу, где он скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Осужденный подал апелляцию на приговор, дело пока не рассмотрено.