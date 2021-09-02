Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете

Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете
Пассажиры рейса Чита - Екатеринбург не смогли улететь из-за нехватки места в самолете
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1MI
Из Читы в Екатеринбург 2 августа 2021 года не смогли улететь 19 пассажиров. Причиной стало то, что им не хватило места в самолете. 

Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" предоставил борт с меньшей вместимостью, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там объяснили, что размен судов в аэропорту Читы был сделан для оптимизации расписания. И на рейс в Екатеринбург был поставлен борт меньшей вместимости. Для ликвидирования ситуации сйчас делается все возможное.

Некоторые пассажиры переоформлены на рейсы других компаний, часть из них отправится домой рейсами "Уральских авиалиний" в течение дня.

Напомним, "Уральские авиалинии" вошли в список менее пунктуальных авиакомпаний в России. Позднее компания была признана худшей в мире по пунктуальности среди 150 авиакомпаний.

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