Перебегала дорогу: женщина-пешеход отлетела на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле

Авария произошла накануне 1 сентября около 16.55. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
На кадрах видно, что женщина начала перебегать дорогу, не убедившись при этом в безопасности своих действий. Она попала под колеса автомобиля.
Что интересно, пешеходного перехода в этом месте нет. Видела как женщина от удара отлетела на обочину, ударившись об бордюр. Очень страшно… Женщина в возрасте, осталась жива, рассказала очевидица происшествия.
В Отделе пропаганды Нижнего Тагила TagilCity.ru факт происшествия подтвердили и добавили, что Lada XRay сбила женщину 1978 года рождения. В результате она получила сотрясение головного мозга, закыртую черепно-мозговую травму и прелом седалищной кости. Женщина госпитализирована в ЦГБ № 2.
Водитель авто трижды привлекалась за нарушения ПДД.
Напомним, 20 августа шестилетний мальчик шел из ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге. Он выбежал на дорогу, где его сбила машина. В результате мальчик был госпитализирован.