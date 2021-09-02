Перебегала дорогу: женщина-пешеход отлетела на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле

Перебегала дорогу: женщина-пешеход отлетела на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле
Перебегала дорогу: женщина-пешеход отлетела на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"

Пешеход отлетела на обочину после ДТП в Нижнем Тагиле

Женщина-пешеход перебегала дорогу на Северном шоссе в Нижнем Тагиле и попала под колеса проезжавшего мимо автомобиля. В результате пострадавшую откинуло на обочину.

Авария произошла накануне 1 сентября около 16.55. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На кадрах видно, что женщина начала перебегать дорогу, не убедившись при этом в безопасности своих действий. Она попала под колеса автомобиля.

Что интересно, пешеходного перехода в этом месте нет. Видела как женщина от удара отлетела на обочину, ударившись об бордюр. Очень страшно… Женщина в возрасте, осталась жива, рассказала очевидица происшествия.

Видео:"Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте

В Отделе пропаганды Нижнего Тагила TagilCity.ru факт происшествия подтвердили и добавили, что Lada XRay сбила женщину 1978 года рождения. В результате она получила сотрясение головного мозга, закыртую черепно-мозговую травму и прелом седалищной кости. Женщина госпитализирована в ЦГБ № 2.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель авто трижды привлекалась за нарушения ПДД.

Напомним, 20 августа шестилетний мальчик шел из ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге. Он выбежал на дорогу, где его сбила машина. В результате мальчик был госпитализирован.

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