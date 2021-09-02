Профилактическая беседа проведена с художниками за работу «о ментах» в Екатеринбурге

Профилактическая беседа проведена с художниками за работу «о ментах» в Екатеринбурге
Профилактическая беседа проведена с художниками за работу «о ментах» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:09ПроисшествияФото: Tagilcity.ru
В участковый пункт полиции были доставлены уличные художники из команды ПСЛЧ из Екатеринбурга за арт-объект «Клеймо мент» на одной из остановок города. После профилактической беседы творцов отпустили, но разбирательство продолжается.

Сначала нас спросили, пыталась ли наша команда оскорбить кого-то, но мы объяснили сотрудникам полиции, что пытались их защитить. Я не считаю, что меня за это нужно наказывать, эта работа привлекла внимание жителей на состояние остановки, она в ужасном состоянии,рассказал TagilCity.ru Леонид Черный.

Фото:Леонид Черный

Сейчас сотрудники полиции ведут оперативные мероприятия, чтобы выяснить, есть ли состав преступления в размещении работы «Клеймо мент» на остановочном комплексе в центре Екатеринбурга. В случае, если состав преступления будет выявлен, членам команды грозит административное правонарушение.

Напомним, вчера стало известно, что объединение художников из Екатеринбурга вызвали в полицию за работу про полицейских на одной из остановок города.

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