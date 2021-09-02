В Свердловской области за сутки ликвидированы 13 лесных пожаров

В общей сложности в регионе бушуют 37 природных пожаров на площади 7,5 тысячи гектаров. Локализованы пока 29 из них на площади 7,2 тысячи гектаров.
В общей сложности в ликвидации возгораний задействованы 617 человек и 181 единица техники.
Планируется также провести облет территорий по нескольким районам. На данный момент, отметили в департаменте информационной политики, пожары не угрожают населенным пунктам.
Выяснением причин возникновения каждого из пожаров вблизи населенных пунктов работали 179 групп. За сутки было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 4 определения о возбуждении административных расследований.