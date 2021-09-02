Вторую неделю живет дальнобойщик в сломанной фуре под Екатеринбургом

Вторую неделю живет дальнобойщик в сломанной фуре под Екатеринбургом
Вторую неделю живет дальнобойщик в сломанной фуре под Екатеринбургом
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: «Екатеринбург — Серов (online)» "ВКонтакте"
Дальнобойщик в фуре с номерами из Казахстана вторую неделю живет в автомобиле под Екатеринбургом без телефона и денег.

Сломанный автомобиль VOLVO находится недалеко от села Маминское на трассе Екатеринбург — Курган. Водителю приходится жить в кабине тягача, так как прицеп с грузом был арестован и отправлен на ответственное хранение.

По словам очевидцев в группе «Екатеринбург — Серов (online)» «ВКонтакте», мужчина не может из-за неисправностей завести мотор, а буксировать фуру также невозможно и некуда. По словам хозяина, он боится оставить машину, так как воры уже украли из кабины телефон и вещи, пока он отсутствовал. Также автомобилисты просят помочь водителю едой, сигаретами и так далее.

Напомним, в июне 2021 года дальнобойщик из Московской области две недели жил в фуре на трассе Пермь — Екатеринбург. У него не оказалось денег на ремонт сломавшегося автомобиля, от безысходности он начал употреблять спиртные напитки. Помогли водителю специалисты MAN-центра, они бесплатно устранили поломки.

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Екатеринбург
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