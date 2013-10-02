Очередное ДТП с участием пешехода в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Стало известно, что в прошедшие выходные в Нижнем Тагиле произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Напомним, вчера TagilCity.ru сообщал о том, что во дворах на Вагонке сбили пенсионерку.
Так, 28 сентября, в 7:40 часов 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, житель села Покровское, следуя по улице Фестивальная со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Кулибина, у дома №3 сбил 38-летнего мужчину-пешехода, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мужчина получил перелом плюсновой кости. Но после оказания медицинской помощи в Центральной городской больнице №1 был отпущен домой, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Фото с места происшествия предоставлено отделением пропаганды ГИБДД
В течение сентября 2013 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 42 человека травмированы. Половина от общего количества – ДТП с участием пешеходов. В данных ДТП 3 человека погибли и 16 человек травмированы. К 8 ДТП привели нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями. 12 ДТП совершены в темное время суток и в период утренних и вечерних сумерек.
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД