Очередное ДТП с участием пешехода в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Так, 28 сентября, в 7:40 часов 56-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, житель села Покровское, следуя по улице Фестивальная со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Кулибина, у дома №3 сбил 38-летнего мужчину-пешехода, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.

В течение сентября 2013 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 42 человека травмированы. Половина от общего количества – ДТП с участием пешеходов. В данных ДТП 3 человека погибли и 16 человек травмированы. К 8 ДТП привели нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями. 12 ДТП совершены в темное время суток и в период утренних и вечерних сумерек.