По Нижнему Тагилу, возможно, спокойно ходит человек, застреливший накануне бизнесмена
2 октября 2013, 12:50Происшествия
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Накануне в придорожном кафе на трассе Екатеринбург-Серов, под Верхней Пышмой был застрелен 50-летний бизнесмен. Сейчас полиция и следственные органы разыскивают убийцу. Главный подозреваемый, по их данным, 57-летний екатеринбургский предприниматель Хвтисо Аквсентович Чачхиани.
В полиции полагают, что после совершения убийства, он сел в свой автомобиль Toyota Highlander белого цвета и уехал в направлении Нижнего Тагила.
В данным момент прорабатывается версия, что поводом для смертельного выстрела послужил конфликт на финансовой почве. Добавим, убийство произошло 29 сентября в 17:30, бизнесмен (на фото) получил три огнестрельных ранения в грудь и спину.
Сейчас важно найти преступника, и по данным полиции, он невысокого роста (165-170 см), крепкого телосложения. Всем, кто располагает данными о местонахождении разыскиваемого гражданина, звонить в дежурную часть полиции города Верхняя Пышма по телефону: 8(34368) 5-36-92 либо по линии 02.
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