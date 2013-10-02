По Нижнему Тагилу, возможно, спокойно ходит человек, застреливший накануне бизнесмена

В полиции полагают, что после совершения убийства, он сел в свой автомобиль Toyota Highlander белого цвета и уехал в направлении Нижнего Тагила.

В данным момент прорабатывается версия, что поводом для смертельного выстрела послужил конфликт на финансовой почве. Добавим, убийство произошло 29 сентября в 17:30, бизнесмен (на фото) получил три огнестрельных ранения в грудь и спину.

Сейчас важно найти преступника, и по данным полиции, он невысокого роста (165-170 см), крепкого телосложения. Всем, кто располагает данными о местонахождении разыскиваемого гражданина, звонить в дежурную часть полиции города Верхняя Пышма по телефону: 8(34368) 5-36-92 либо по линии 02.