Под Нижним Тагилом опрокинулся автомобиль Renault Logan: двое погибли

На 1 километре дороги, соединяющей село Кайгородское и Липецкое опрокинулся автомобиль Renault Logan. В результате ДТП погибли два человека.

На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции, в настоящее время все обстоятельства устанавливаются пояснили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.