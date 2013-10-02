Под Нижним Тагилом опрокинулся автомобиль Renault Logan: двое погибли
2 октября 2013, 17:50ПроисшествияЕвгения
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Сегодня, 2 октября, возле села Кайгородское Нижнетагильского района произошла авария со смертельным исходом.
На 1 километре дороги, соединяющей село Кайгородское и Липецкое опрокинулся автомобиль Renault Logan. В результате ДТП погибли два человека.
На место происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции, в настоящее время все обстоятельства устанавливаются пояснили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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