Пропавшая в Нижнем Тагиле Лиля уже найдена. Девочка бежала от суровой бабушки (ФОТО)

По словам исполняющей обязанности начальника ОДН отдела полиции № 16 майора Людмилы Больновой, рассказ мамы об образе жизни ее девочки сразу вызвал некоторые сомнения. Когда сотрудники полиции осмотрели квартиру, где проживает семья, сразу стало ясно, что ребенок здесь не живет: не было никакого спального места для девочки, отсутствовали игрушки, ничего не напоминало о присутствии здесь ребенка.

В квартире же бабушки у Лили была отдельная комната, где ребенок мог заниматься и играть. Бабушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, призналась сотрудникам полиции, что ее не очень радовало появление у дочери нового мужчины, поэтому по обоюдному согласию было решено, что внучка будет жить у нее. В этот вечер она дала внучке денег и попросила купить хлеба, когда та пошла гулять. Позже созванивалась с ней по телефону, Лиля обещала скоро быть, но так и не пришла, а телефон был недоступен.

Что же произошло, почему девочка ушла из дома?

Чтобы ответить на эти вопросы, сотрудники полиции, несмотря на ночное время, проводили поквартирный обход, опрашивали соседей, учителей, устанавливая круг общения девочки. Одна из подружек Лили подтвердила, что они часто гуляют вместе, в этот вечер они заходили в ближайший магазин «Зодиак», после чего разошлись по домам.

Патрулирование улиц в районе Лебяжки, где живет девочка, выйской и центральной частей города не принесли никаких результатов.

Наутро поиски были возобновлены. Полицейские побывали в ближайших магазинах, показывая фотографию пропавшей девочки. В «Зодиаке» одна из продавцов, как выяснилось, очень хорошо знает Лилю и ее родных. Она подтвердила, что Лиля с белокурой подружкой заходили в магазин, но утром, в начале девятого. Несколько минут они стояли у столика, а потом зашла бабушка девочки за водкой. Она накричала на них, спросив, почему не в школе, Лиля ответила, что ей к третьему уроку, и девочки ушли, вечером продавец их не видела.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле

Инспекторы ПДН и сотрудники уголовного розыска отправились в школу, где учится Лиля, чтобы еще раз поговорить с учителями и одноклассниками, а также в школу ее подруги, чтобы получить хоть какую-либо дополнительную информацию, важны были самые незначительные детали.

Когда инспекторы ПДН еще раз поговорили с ближайшей подругой Лили, та призналась, что есть еще одна девочка, с которой дружит Лиля. 13-летняя Настя живет по улице Ермака и учится в 10-й школе. Оказывается, она не сразу рассказала сотрудникам полиции о существовании этой Насти, так как Лиля просила все скрывать. Стало известно и то, что Лиля выражала намерение убежать из дома, так как бабушка ее часто ругает.

Получив эту информацию, полицейские направились на поиски Насти. По указанному адресу такой девочки не оказалось, никто из жильцов не смог ничего пояснить. Возможно, в школе № 10 смогли бы помочь в установлении личности Насти, и сотрудники полиции направились в образовательное учреждение.

Здесь-то и заметили полицейские разыскиваемую девочку. Приметная, с вьющимися волосами, в розовой курточке, она прогуливалась на школьном дворе. Как выяснилось, дожидалась с уроков ту самую Настю, у нее она и ночевала. Маме подружки она сказала, что ее отпустили ночевать, и у женщины не возникло никаких сомнений.

Девочку тут же доставили в отдел полиции, где ее дожидались мама и бабушка. Сотрудники полиции предупредили маму, что она будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Семья будет поставлена на учет и регулярно проверяться по месту жительства. Женщине настоятельно рекомендовали создать все условия для проживания девочки в семье и ограничить ее пребывание у бабушки, злоупотребляющей спиртным. Если мама не сделает правильных выводов и не пересмотрит свое отношение к воспитанию дочери, то возможны более серьезные последствия, вплоть до лишения родительских прав.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле