Тагильчанка получила травму на производстве. Это случилось на НТКРЗ

Как сообщает издание veved.ru, 30-летняя женщина, работающая на данном заводе, сбивала окалину с радиаторов, которые двигались на конвейере из печи. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала на раскаленную поточную ленту. Однако подробности произошедшего всё же устанавливают следователи.

Девушка потеряла сознание, упав на конвейер, так что с опасного объекта ее сняли коллеги. В результате она получила ожоги рук и лица и сейчас находится в ожоговом центре в Екатеринбурге. Изначально расследованием происшествия занималась государственная инспекция труда в Свердловской области, но позже материалы дела были переданы в следственные органы сообщил изданию veved.ru заместитель следственного отдела по Дзержинскому району Евгений Новиков.

Кроме того, Евгений добавил, что по данному происшествию проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Есть вероятность, что женщина нарушила технику безопасности, из-за чего упала на горячий поток. К слову, на городском портале TagilCity.ru выходила публикация о том, каким образом должна выплачиваться компенсация после травмы на производстве и что для этого необходимо.