Трамвайная пробка в Нижнем Тагиле: на Новокомсомольской столкнулись два авто (ФОТО)
2 октября 2013, 17:55Происшествия
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Несколько минут назад на улице Островского в Нижнем Тагиле у остановки «Новокомсомольская» столкнулись два автомобиля. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала пользователь Александра.
На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают сотрудники ДПС. К счастью, в ДТП никто не пострадал - водители лишь ходят вокруг авто, почесывая затылок.
Два автомобиля - ВАЗ-2110 и УАЗ столкнулись прямо на трамвайных путях. Об обстоятельствах произошедшего можно только догадываться.
К несчастью, автопроисшествие вызвало и «трамвайную пробку». Со стороны улицы Фрунзе стоит два трамвая, со стороны налоговой - один. Остается надеяться, что последствия ДТП уже в ближайшие минуты будут ликвидированы.
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