Трамвайная пробка в Нижнем Тагиле: на Новокомсомольской столкнулись два авто (ФОТО)

На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают сотрудники ДПС. К счастью, в ДТП никто не пострадал - водители лишь ходят вокруг авто, почесывая затылок.

Два автомобиля - ВАЗ-2110 и УАЗ столкнулись прямо на трамвайных путях. Об обстоятельствах произошедшего можно только догадываться.

К несчастью, автопроисшествие вызвало и «трамвайную пробку». Со стороны улицы Фрунзе стоит два трамвая, со стороны налоговой - один. Остается надеяться, что последствия ДТП уже в ближайшие минуты будут ликвидированы.