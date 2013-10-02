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Угрожали пистолетом и вымогали деньги. Полиция Нижнего Тагила ищет потерпевших
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угрожали пистолетом и вымогали деньги. Полиция Нижнего Тагила ищет потерпевших

2 октября 2013, 17:10ПроисшествияCorey
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