Угрожали пистолетом и вымогали деньги. Полиция Нижнего Тагила ищет потерпевших

Около кинотеатра все трое сели в такси и, не успев отъехать, стали угрожать пистолетом водителю и требовать деньги. Но мужчина не испугался и выгнал наглецов из автомашины.

В это время один из потерпевших увидел патрульную машину, обратился к полицейским, и указал на злоумышленников. Сотрудниками полиции все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции № 16. Молодые люди дали признательные показания по 5 фактам нападений. К сожалению, с заявлением в полицию обратился только один мужчина.

Сотрудники полиции просят откликнуться остальных мужчин, подвергшихся нападению со стороны пьяной компании, для следствия очень важны показания всех потерпевших. С заявлением можно обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 97-60-32 или 02.