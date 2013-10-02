В Нижнем Тагиле разыскивают 10-летнюю девочку

Сотрудники полиции выяснили, что девочка воспитывается мамой и отчимом. Родной отец последний раз видел дочь летом, когда она гостила у него в деревне. Из разговора с классным руководителем стало известно, что последние несколько дней Лиля не была на занятиях в школе, предупредив, что заболела. Дома же, как оказалось, говорила, что идет в школу. Опрошены подростки, с которыми Лиля тесно общалась, те, кто видел девочку в вечернее время. Сотрудники ПДН побеседовали и с бабушкой, у которой девочка была в день исчезновения. Бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда Лиля пошла гулять, она дала ей денег и попросила сходить в магазин за хлебом.