В Нижнем Тагиле разыскивают 10-летнюю девочку
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 10-летнюю Лилию Минниахметову. Вчерашним вечером она ходила в гости к своей бабушке, которая живет неподалеку, а в 19:00 пошла гулять. Однако домой ребенок не вернулся и своими силами родные разыскать девочку не смогли.
В тот же вечер о помощи попросили полицейских. Весь личный состав отдела полиции № 16 был поднят по сигналу «Сбор», незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, патрулирование района пропажи ребенка.
Сотрудники полиции выяснили, что девочка воспитывается мамой и отчимом. Родной отец последний раз видел дочь летом, когда она гостила у него в деревне. Из разговора с классным руководителем стало известно, что последние несколько дней Лиля не была на занятиях в школе, предупредив, что заболела. Дома же, как оказалось, говорила, что идет в школу. Опрошены подростки, с которыми Лиля тесно общалась, те, кто видел девочку в вечернее время. Сотрудники ПДН побеседовали и с бабушкой, у которой девочка была в день исчезновения. Бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда Лиля пошла гулять, она дала ей денег и попросила сходить в магазин за хлебом.
Сейчас ребенка продолжают разыскивать. Сотрудники ПДН, уголовного розыска, участковые уполномоченные, все комплексные силы полиции ориентированы на розыск несовершеннолетней девочки.
Сотрудники полиции рассчитывают на помощь граждан. Если вы видели эту девочку, знаете что-либо о ее местонахождении, не оставайтесь равнодушными, позвоните в полицию по телефону 02 или в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-60-32.
Фото МВД Нижнего Тагила.
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