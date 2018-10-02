Приставил нож к горлу: нападение на девушек произошло в Екатеринбурге
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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В одном из пабликов Екатеринбурга появилась информация о нападении на девушек в районе Вторчермета. По словам девушек, грабители, угрожая ножом, забрали у них все деньги.
Сюжеты: Екатеринбург
Автор поста сообщает, что нападение произошло на знакомых ему девушек в районе 21:00 – 22:00 часов на Вторчермете. Одной из них грабитель подставил нож к горлу. Впоследствии кровь, со слов пострадавшей, не останавливалась до утра.
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что сейчас идет проверка появившейся информации. Пока никаких заявлений в полицию не поступало, пишет Ura.ru.
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