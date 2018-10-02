Приставил нож к горлу: нападение на девушек произошло в Екатеринбурге

Автор поста сообщает, что нападение произошло на знакомых ему девушек в районе 21:00 – 22:00 часов на Вторчермете. Одной из них грабитель подставил нож к горлу. Впоследствии кровь, со слов пострадавшей, не останавливалась до утра.