Жительница Кушвы осуждена на 12 лет за убийство избитого мужчины

Следствием установлено, что 11 июня 2019 года в общежитии на улице Луначарского подсудимая распивала спиртные напитки в компании нескольких мужчин. В какой-то момент собутыльники поссорились, и двое из них избили оппонента, а затем бросили его в коридоре.

После этого подсудимая, испытывая личную неприязнь к избитому, по своей инициативе несколько раз ударила его ножом. От полученных ранений мужчина умер на месте. Женщина предложила остальным собутыльникам избавится от тела, расчленив его и поместив в картофельные мешки. Однако её предложение никто не поддержал. Тогда она покинула место происшествия и избавилась от следов крови на одежде.