Жительница Кушвы осуждена на 12 лет за убийство избитого мужчины
30-летняя жительница Кушвы приговорена к 12 годам тюремного срока за убийство мужчины, которого ранее избили собутыльники, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Следствием установлено, что 11 июня 2019 года в общежитии на улице Луначарского подсудимая распивала спиртные напитки в компании нескольких мужчин. В какой-то момент собутыльники поссорились, и двое из них избили оппонента, а затем бросили его в коридоре.
После этого подсудимая, испытывая личную неприязнь к избитому, по своей инициативе несколько раз ударила его ножом. От полученных ранений мужчина умер на месте. Женщина предложила остальным собутыльникам избавится от тела, расчленив его и поместив в картофельные мешки. Однако её предложение никто не поддержал. Тогда она покинула место происшествия и избавилась от следов крови на одежде.
Так как женщина была судима ранее, суд приговорил её к 12 годам колонии общего режима и компенсации морального вреда представителю потерпевшего в размере миллиона рублей.