2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человек мошенница из Асбеста

2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человек мошенница из Асбеста
2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человек мошенница из Асбеста
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: 1MI
Два года и шесть месяцев колонии общего режима получила 33-летняя женщина, которая разными способами обворовала 24 человека в Асбесте. Сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.

Заявления на подсудимую начали поступать в полицию в ноябре 2020 года. По версии следствия, она разменивала билеты «банка приколов» на настоящие деньги у доверчивых граждан. Также злоумышленница срывала с пенсионерок золотые сережки под предлогом того, что украшения расстегнулись.

А в апреле 2021 года мошенница заняла деньги у пожилого человека, а затем, явившись к нему домой, попыталась забрать монитор от компьютера. Это сделать ей не удалось, тогда она схватила планшет и убежала.

Награбленное женщина сдавала в ломбард. Помимо срока, она должна выплатить пострадавшим материальный ущерб, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить женщину, обманувшую десятки людей в микрокредитной организации «МигКредит». Изначально ей удалось избежать наказания, сейчас заведено новое уголовное дело.

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