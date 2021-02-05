2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человек мошенница из Асбеста

Два года и шесть месяцев колонии общего режима получила 33-летняя женщина, которая разными способами обворовала 24 человека в Асбесте. Сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.

Заявления на подсудимую начали поступать в полицию в ноябре 2020 года. По версии следствия, она разменивала билеты «банка приколов» на настоящие деньги у доверчивых граждан. Также злоумышленница срывала с пенсионерок золотые сережки под предлогом того, что украшения расстегнулись. А в апреле 2021 года мошенница заняла деньги у пожилого человека, а затем, явившись к нему домой, попыталась забрать монитор от компьютера. Это сделать ей не удалось, тогда она схватила планшет и убежала. Награбленное женщина сдавала в ломбард. Помимо срока, она должна выплатить пострадавшим материальный ущерб, пишет Е1. Напомним, в Екатеринбурге будут судить женщину, обманувшую десятки людей в микрокредитной организации «МигКредит». Изначально ей удалось избежать наказания, сейчас заведено новое уголовное дело. Обманувшая десятки людей мошенница пойдёт под суд в Екатеринбурге

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