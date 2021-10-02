Дефицит продуктов стал главным аргументом мошенников, обманувших пожилых свердловчан

Женщина сказала им, чтобы они не закрывали дверь, продукты сейчас будут им заносить: тушенку, гречку, что-то еще. Бабушка деньги отдала, а потом пришла в себя, позвонила маме, та ей сказала, что она на уроке (она учитель). Бабушка у нее спросила, заказывала ли она продукты, мама ей ответила, что нет, поделилась с изданием внучка пострадавших.