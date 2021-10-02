Дефицит продуктов стал главным аргументом мошенников, обманувших пожилых свердловчан

Дефицит продуктов стал главным аргументом мошенников, обманувших пожилых свердловчан
Дефицит продуктов стал главным аргументом мошенников, обманувших пожилых свердловчан
Сегодня, 21:13ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Мошенники предложили пожилой паре закупиться продуктами впрок — в итоге пенсионеры из Екатеринбурга отдали злоумышленникам все сбережения.

Пенсионеры из Екатеринбурга во время прогулки стали жертвами продуктовых мошенников. Как рассказала Е1 внучка пожилой пары, злоумышленники представились знакомыми дочери пострадавших — якобы они закупили продуктов для пенсионеров на пятьдесят тысяч рублей. Деньги нужно было отдать сразу, поэтому супруги пошли домой и отдали злоумышленникам все свои сбережения.

Женщина сказала им, чтобы они не закрывали дверь, продукты сейчас будут им заносить: тушенку, гречку, что-то еще. Бабушка деньги отдала, а потом пришла в себя, позвонила маме, та ей сказала, что она на уроке (она учитель). Бабушка у нее спросила, заказывала ли она продукты, мама ей ответила, что нет, поделилась с изданием внучка пострадавших.

Девушка добавила, что будет писать заявление в полицию.

Напомним, полтора миллиона рублей жительница Нижнего Тагила «подарила» мошенникам.

Сюжеты:
Екатеринбург
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