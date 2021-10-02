Горожане пожаловались на слив стоков на лодочной станции в Каменске-Уральском

Неизвестные приехали на территорию лыжно-лодочной станции «Металлист» в Каменске-Уральском и слили остатки бетона в кусты. Очевидцы говорят, что эта поездка далеко не первая.

Бетономешалка с запоминающимся логотипом на борту приехала в «Металлист» Каменска-Уральского вечером в пятницу, 1 октября. Находившийся в машине мужчина сначала промыл из шланга водой бетономешалку изнутри, после чего развернул грузовоз и начал сливать остатки бетона на землю. Видео выложили подписчики в паблике «Признавашки Каменск-Уральский» во ВКонтакте. Видео: паблик «Признавашки Каменск-Уральский» во ВКонтакте. Продолжительность записи — больше четырёх минут. Снимавшая женщина говорит, что машина приехала не в первый раз. После того, как бак был промыт, бетономешалка уехала. Напомним, свалки под Новоасбестом, которые администрация ГГО должна была устранить, продолжают расти. В этом убедилось TagilCity.ru, приехав спустя три месяца после первоначального обнаружения гор мусора. Прокуратура вынесла администрации пригорода предписание, а Ленинский райсуд Нижнего Тагила обязал его выполнить. Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше 7 Фото В карьере, куда природоохранная прокуратура запретила свозить мусор, не только не стало чисто, но и добавились новые кучи отходов.

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