Горожане пожаловались на слив стоков на лодочной станции в Каменске-Уральском

Горожане пожаловались на слив стоков на лодочной станции в Каменске-Уральском
Горожане пожаловались на слив стоков на лодочной станции в Каменске-Уральском
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: скриншот видео
Неизвестные приехали на территорию лыжно-лодочной станции «Металлист» в Каменске-Уральском и слили остатки бетона в кусты. Очевидцы говорят, что эта поездка далеко не первая.

Бетономешалка с запоминающимся логотипом на борту приехала в «Металлист» Каменска-Уральского вечером в пятницу, 1 октября. Находившийся в машине мужчина сначала промыл из шланга водой бетономешалку изнутри, после чего развернул грузовоз и начал сливать остатки бетона на землю. Видео выложили подписчики в паблике «Признавашки Каменск-Уральский» во ВКонтакте.

Видео:паблик «Признавашки Каменск-Уральский» во ВКонтакте.

Продолжительность записи — больше четырёх минут. Снимавшая женщина говорит, что машина приехала не в первый раз.

После того, как бак был промыт, бетономешалка уехала.

Напомним, свалки под Новоасбестом, которые администрация ГГО должна была устранить, продолжают расти. В этом убедилось TagilCity.ru, приехав спустя три месяца после первоначального обнаружения гор мусора. Прокуратура вынесла администрации пригорода предписание, а Ленинский райсуд Нижнего Тагила обязал его выполнить.

Сюжеты:
Экология
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