Горожане пожаловались на слив стоков на лодочной станции в Каменске-Уральском

Бетономешалка с запоминающимся логотипом на борту приехала в «Металлист» Каменска-Уральского вечером в пятницу, 1 октября. Находившийся в машине мужчина сначала промыл из шланга водой бетономешалку изнутри, после чего развернул грузовоз и начал сливать остатки бетона на землю. Видео выложили подписчики в паблике «Признавашки Каменск-Уральский» во ВКонтакте.
Продолжительность записи — больше четырёх минут. Снимавшая женщина говорит, что машина приехала не в первый раз.
После того, как бак был промыт, бетономешалка уехала.
Напомним, свалки под Новоасбестом, которые администрация ГГО должна была устранить, продолжают расти. В этом убедилось TagilCity.ru, приехав спустя три месяца после первоначального обнаружения гор мусора. Прокуратура вынесла администрации пригорода предписание, а Ленинский райсуд Нижнего Тагила обязал его выполнить.