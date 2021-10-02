Лужи на полу обнаружили хозяева квартиры после капремонта крыши в Краснотурьинске

Лужи на полу обнаружили хозяева квартиры после капремонта крыши в Краснотурьинске
Лужи на полу обнаружили хозяева квартиры после капремонта крыши в Краснотурьинске
Сегодня, 17:08ПроисшествияФото: Паблик "Вечерний Краснотурьинск" во ВКонтакте
Жители скандально известного дома на Попова, 71 в Краснотурьинске не могут заехать в свою квартиру после капремонта крыши из-за луж на полу и сырости. Владельцы недвижимости были вынуждены покинуть свое жилье еще в мае, местные чиновники принимали меры, но дыра в кровле так и осталась на месте.

В Краснотурьинске вынужденные переселенцы не могут заехать обратно в свою квартиру из-за последствий ливней и обычных дождей с мая по сентябрь. Как сообщает паблик «Вечерний Краснотурьинск» во ВКонтакте, дверь в жилище плохо открывается, а на полу есть лужи — после того, как стены в квартире начали просыхать, непогода вновь накрыла город.

Крышу над этой квартирой разобрали самую первую, закрыли и будут окончательно укатывать самую последнюю. Она собрала все возможные дожди, грозы, затопления, ветра, осадки на протяжении всего срока работ на крыше — от первого дождя в первых числах июля до сего дня, делятся в соцсетях хозяева квартиры.

На фото видно, как обои отошли от стен, линолеум на полу вздуло от постоянной влаги, потолки покрылись темными разводами, а вода стоит даже в пазах от шкафа-купе.

Квартира затоплена полностью, требует тотальной просушки и капитального ремонта, из неё на помойку пойдёт подавляющее большинство вещей, сообщают жители дома на Попова, 71.

По словам подписчиков паблика, над этой квартирой строители успели сделать «замес бетонно-растворной смеси для стяжки конструкций», а также три слоя гидроизоляции снаружи. Однако, из-за неоконченного ремонта кровли, вся жидкость скапливалась над жилищем и просачивалась вниз.

Напомним, жители дома на Попова, 71 в Краснотуриьнске были вынуждены покинуть свои жилища в мае из-за демонтажа крыши. После обильных ливней в июле и августе, личные вещи и мебель жильцов отсырели и покрылись плесенью. На время ремонта кровли уральцам выделили комнаты в общежитиях, однако в начале октября пришел срок переезда обратно в квартиры на Попова, 71. В конфликт мэрии и горожан из-за некачественного ремонта крыши вмешивался приезжавший в Краснотурьинск в августе губернатор Евгений Куйвашев.

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