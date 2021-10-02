Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу

Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу
Найденных в Челябинске 14-летних школьниц из Екатеринбурга положили в больницу
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: 1MI
Две 14-летние Ангелины, которые пропали в Екатеринбурге и были найдены в Челябинске, госпитализированы в больницу для обследования.

Пока девочек везли домой, они рассказали сотрудникам полиции, что за время розыска не попали в криминальные истории. Ранее судимый за наркотики мужчина, который им помог добраться до Челябинска, вреда им не причинил.

У обеих девочек сложились непростые отношения в семье. Одна из них проживает с бабушкой, хотя опекуном является ее отец. Раньше школьница уже не один раз уходила из дома. Вторая живет с матерью, злоупотребляющей алкоголем, отец у нее умер.

Ангелины случайно познакомились на улице около года назад и стали общаться. Затем им пришла в голову мысль отправиться в путешествие.

Визуальных признаков, что подруги подверглись какому-либо насилию, нет, рассказал Е1 глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, две школьницы из Екатеринбурга пропали 23 сентября. Их искали 12 оперативников уголовного розыска во главе с полковником полиции Курбановым, а также волонтеры поисковых отрядов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
больницаЧелябинскпропалиЕкатеринбургшкольницы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы