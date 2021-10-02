При восхождении на вулкан на Камчатке пропал свердловчанин

Сигнал с просьбой о помощи поступил в ГУ МЧС по Камчатскому краю утром 1 октября. По словам мужчины, на высоте 4 тысячи метров началась сильная метель. Альпинисты выкопали убежище в снегу, а потом решили разделиться и спускаться к домику на высоте 2,6 тысячи метров разными путями.
Один из уральцев добрался до туда спустя два дня, но товарища там не обнаружил. Спасатели доставят спасшегося мужчину в поселок Ключи. Второго альпиниста сегодня будут искать до наступления темноты. На данный момент в районе Ключевского вулкана бушует ветер до 70 километров в час.
Напомним, 24 сентября группа альпинистов провалилась в 100-метровую пропасть при восхождении на Эльбрус. Пять человек из 14 погибли, в том числе жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук.