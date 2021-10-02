При восхождении на вулкан на Камчатке пропал свердловчанин

Один из уральцев добрался до туда спустя два дня, но товарища там не обнаружил. Спасатели доставят спасшегося мужчину в поселок Ключи. Второго альпиниста сегодня будут искать до наступления темноты. На данный момент в районе Ключевского вулкана бушует ветер до 70 километров в час.