Водитель Cadillac подрезал и пнул Hyundai в Екатеринбурге

Скандальная ситуация случилась 28 сентября. Девушка утверждает, что водитель Cadillac стоял на проезжей части, а затем начал перестраиваться, не включив поворотники. Она успела затормозить и остановилась, чтобы выяснить ситуацию.
По ее словам, мужчина вышел из машины, стал ругаться нецензурной бранью и заявил, что она приехала из деревни, так как на Hyundai челябинские номера, а затем пнул автомобиль.
Владелица корейской иномарки написала заявление в полицию о порче имущества, пишет Е1.
Напомним, 29 сентября посреди дороги в Екатеринбурге подрались водитель Land Cruiser и Kia. Водитель внедорожника несколько раз ударил оппонента по голове рукой и коленом.