Водитель Cadillac подрезал и пнул Hyundai в Екатеринбурге

Дорожный конфликт возник в Екатеринбурге. По словам девушки за рулем Hyundai Solaris, водитель Cadillac создал аварийную ситуацию, подрезав ее, а затем стал пинать ее автомобиль.

Скандальная ситуация случилась 28 сентября. Девушка утверждает, что водитель Cadillac стоял на проезжей части, а затем начал перестраиваться, не включив поворотники. Она успела затормозить и остановилась, чтобы выяснить ситуацию. По ее словам, мужчина вышел из машины, стал ругаться нецензурной бранью и заявил, что она приехала из деревни, так как на Hyundai челябинские номера, а затем пнул автомобиль. Владелица корейской иномарки написала заявление в полицию о порче имущества, пишет Е1. Напомним, 29 сентября посреди дороги в Екатеринбурге подрались водитель Land Cruiser и Kia. Водитель внедорожника несколько раз ударил оппонента по голове рукой и коленом. Потасовку посреди дороги устроили водитель Land Cruiser и Kia в Екатеринбурге

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