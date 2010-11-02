Красноуфимская маньячка призналась в убийстве 17 пенсионерок
39-летней жительнице Красноуфимска предъявлено обвинение в убийстве 17 пенсионерок. Убийца была задержана в июне, но ранее ее официально обвиняли лишь в одном убийстве 80-летней женщины.
Согласно материалам уголовного дела, в период с 2002 по 2010 годызлоумышленница убила 17 престарелых жительниц Красноуфимска, Серова,Екатеринбурга, поселка Ачит.В трех случаях она пыталась скрыть следы преступления и поджечьквартиры, в которых совершались нападения. Но поджоги не удались.
Вину в совершении инкриминируемых ей деяний убийца признает.Внастоящее время она заключена под стражу. В целях определениявменяемости следователем назначена судебная стационарная психиатрическаяэкспертиза в Государственном научном центре социальной и судебнойпсихиатрии им. В.П.Сербского,сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные назакрепление доказательственной базы. Расследование уголовного делапродолжается.
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