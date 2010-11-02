Красноуфимская маньячка призналась в убийстве 17 пенсионерок

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2002 по 2010 годызлоумышленница убила 17 престарелых жительниц Красноуфимска, Серова,Екатеринбурга, поселка Ачит.В трех случаях она пыталась скрыть следы преступления и поджечьквартиры, в которых совершались нападения. Но поджоги не удались.

Вину в совершении инкриминируемых ей деяний убийца признает.Внастоящее время она заключена под стражу. В целях определениявменяемости следователем назначена судебная стационарная психиатрическаяэкспертиза в Государственном научном центре социальной и судебнойпсихиатрии им. В.П.Сербского,сообщается на сайте Следственного комитета РФ.