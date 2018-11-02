24-летняя девушка без вести пропала в Нижнем Тагиле

Утром 1 ноября Светлана вышла из дома на Октябрьском проспекте и пропала. Девушка работала в детском саду №205 делопроизводителем.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о пропаже Светланы подтвердили и рассказали, что мать девушки в ночь на 2 ноября написала заявление в отдел полиции №16.