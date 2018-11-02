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Искромсали ножами: трое мужчин будут осуждены в Екатеринбурге за нападение на девушек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Искромсали ножами: трое мужчин будут осуждены в Екатеринбурге за нападение на девушек

Сегодня, 12:42ПроисшествияФото: pxhere.com
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