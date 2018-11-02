Искромсали ножами: трое мужчин будут осуждены в Екатеринбурге за нападение на девушек

Следствием установлено, что в декабре 2017 года компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире дома на улице Стрелочников. В какой-то момент застолья мужчины решили ограбить знакомых девушек и под выдуманным предлогом выманили их из дома.

Зайдя в безлюдное место на улице Завокзальной, злоумышленники напали на девушек с ножами и забрали у одной из них ювелирные украшения на 33 тысячи рублей. От полученных ранений одна из девушек скончалась, а другую спасли прохожие.

Также в ходе следствия выяснялось, что ранее один из обвиняемых похитил у жертвы мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.