Пропавшая 24-летняя жительница Нижнего Тагила найдена мертвой в Верхневыйском пруду
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: post.naver.com
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По предварительным данным, тело Светланы Бондаревой найдено в Верхневыйском пруду. Тагильчанка пропала 1 ноября.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 ноября информаторы редакции TagilCity.ru подтвердили факт того, что пропавшая накануне жительница Нижнего Тагила была найдена мертвой.
Причины смерти тагильчанки пока не раскрываются, есть ли криминальная составляющая - неизвестно. Оперативные данные от следователей получить не удалось.
Женщина работала делопроизводителем, ранее жаловалась на плохое самочувствие и «голоса в голове».
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