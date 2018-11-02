Пропавшая 24-летняя жительница Нижнего Тагила найдена мертвой в Верхневыйском пруду

2 ноября информаторы редакции TagilCity.ru подтвердили факт того, что пропавшая накануне жительница Нижнего Тагила была найдена мертвой.

Причины смерти тагильчанки пока не раскрываются, есть ли криминальная составляющая - неизвестно. Оперативные данные от следователей получить не удалось.