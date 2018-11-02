Задушивший сотрудницу банка житель Екатеринбурга избежал реального срока

Убийство произошло 5 августа 2016 года. В тот день девушка после ссоры с мужем приехала домой, припарковала машину и отключила телефон. С этого момента она на связь не выходила. Позже следователи выясняли, что девушка в тот день познакомилась с 36-мужчиной и пошла к нему в гости, где он ее и задушил.