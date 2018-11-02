Задушивший сотрудницу банка житель Екатеринбурга избежал реального срока
Суд назначил екатеринбуржцу, который летом 2016 года убил свою случайную знакомую, 2 года и 9 месяцев ограничения свободы. При этом прокуратура настаивала на сроке 10 лет в колонии строго режима.
Убийство произошло 5 августа 2016 года. В тот день девушка после ссоры с мужем приехала домой, припарковала машину и отключила телефон. С этого момента она на связь не выходила. Позже следователи выясняли, что девушка в тот день познакомилась с 36-мужчиной и пошла к нему в гости, где он ее и задушил.
При этом тело убитой было найдено только через год, когда сыщики вышли на подозреваемого.
На экспертизе убийца смог доказать, что задушил случайную знакомую из-за нервного срыва – якобы девушка сказала ему что-то обидное. В последствии мужчина вывез тело убитой и выкинул в реку.
В связи с этим статью переквалифицировали: вместо статьи 105 УК РФ (убийство) судили по статье 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта).
После вынесения приговора сторона обвинения подала апелляционную жалобу, сообщает E1.ru.