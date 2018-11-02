Житель Екатеринбурга вступился в драку за сына и избил его одноклассника

Как стало известно, между двумя девятиклассниками школы №52 произошел конфликт. После уроков школьники решили выяснить отношения с помощью кулаков, встретившись в гаражном массиве.

Во время драки неожиданно появился отец одного из школьников и начал избивать оппонента своего сына. Мужчина бил подростка по голове, животу, спине и даже пытался задушить.

9-класснику с трудом удалось вырваться и убежать. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ушибы, в том числе на голове и шее.