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Житель Екатеринбурга вступился в драку за сына и избил его одноклассника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга вступился в драку за сына и избил его одноклассника

Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: pxhere.com
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