В Екатеринбурге у ребенка с ДЦП украли детскую инвалидную коляску для прогулок

Мальчику 4,5 года, у него ДЦП. По словам матери гулять без специальной инвалидной коляски ребенок не может. Евгений Ройзман и его благотворительный фонд решили помочь.

По его словам, мать вытащила ребенка из коляски и понесла домой. Когда она вернулась обратно, ее уже не было.

Мы объявили сбор, чтобы все могли поучаствовать в устранении такой злой, подлой несправедливости. Мы с этим сталкиваемся и знаем, насколько сложно подобрать коляску для ребенка с ДЦП, рассказал Евгений Ройзман.

Объявление о розыске коляски Фото: Евгений Ройзман / instagram.com