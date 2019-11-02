В Екатеринбурге у ребенка с ДЦП украли детскую инвалидную коляску для прогулок
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: Евгений Ройзман / instagram.com
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В Екатеринбурге у ребенка украли детскую инвалидную коляску, сообщает в своем Instagram Евгений Ройзман.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчику 4,5 года, у него ДЦП. По словам матери гулять без специальной инвалидной коляски ребенок не может. Евгений Ройзман и его благотворительный фонд решили помочь.
По его словам, мать вытащила ребенка из коляски и понесла домой. Когда она вернулась обратно, ее уже не было.
Мы объявили сбор, чтобы все могли поучаствовать в устранении такой злой, подлой несправедливости. Мы с этим сталкиваемся и знаем, насколько сложно подобрать коляску для ребенка с ДЦП, рассказал Евгений Ройзман.
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Объявление о розыске коляски
Фото: Евгений Ройзман / instagram.com
Также он отметил, что носить большого ребенка на руках для матери — «неподъемная история». Поэтому коляска для нее важна, чтобы быть мобильнее. Он пообещал, что после выходных семье купят новую коляску.
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