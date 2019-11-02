В Невьянске из-за короткого замыкания без света остались около 300 домов
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: «Инцидент Невьянск» / vk.com
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Сегодня вечером в Невьянске в результате короткого замыкания в трансформаторной будке 296 частных домов остались без света, сообщает портал E1.
Об этом сообщили местные жители. По их словам, трансформатор загорелся.
Горит трансформатор на улице Дзержинского,сообщали в местной группе во «ВКонтакте» «Инцидент Невьянск».
Близлежащие улицы по словам очевидцев остались без света, а восстановить электричество энергетики пообещали только к полуночи.
Произошло короткое замыкание в трансформаторной будке. В результате 296 частных домов остались без электричества. В ближайшее время последствия аварии обещают устранить, рассказали в прессслужбе МЧС по Свердловской области.
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