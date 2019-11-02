В Невьянске из-за короткого замыкания без света остались около 300 домов

Об этом сообщили местные жители. По их словам, трансформатор загорелся.

Горит трансформатор на улице Дзержинского,сообщали в местной группе во «ВКонтакте» «Инцидент Невьянск».

Близлежащие улицы по словам очевидцев остались без света, а восстановить электричество энергетики пообещали только к полуночи.