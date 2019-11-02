В Нижнем Тагиле неизвестный врезался в припаркованный автомобиль и скрылся
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила по улице Энтузиастов, 66 произошло ДТП. Неизвестный автомобиль врезался в припаркованный Nissan Almera и скрылся с места происшествия, сообщает группа Вконтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла в промежутке между 19:00–19:30. Владелец Nissan Almera получил значительный материальный ущерб.
Видео с места происшествияВидео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Сотрудники полиции и ГИБДД ведут поиски виновника и свидетелей аварии, сообщает подписчица группы Екатерина.
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