В поселке под Нижним Тагилом мужчина на велосипеде провалился под лед
Сегодня, 14:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Мужчина решил срезать путь по неокрепшему льду, но в 40 метрах от берега Баранчинского пруда провалился под воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Его заметили очевидцы, которые вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС добрались до места происшествия на щите для переноски пострадавших и помогли мужчине выбраться.
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Бригада спасателей
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В нескольких метрах от берега лед не выдержал и носилки стали уходить под воду, но к этому моменту спасатель уже мог достать до дна ногами и на руках вынес пострадавшего на берег.
Мужчину разместили в аварийно-спасательном автомобиле, сняли мокрую одежду и укутали в термоодеяло. После прибытия бригады скорой помощи мужчиной занялись медики.
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