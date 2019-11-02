В поселке под Нижним Тагилом мужчина на велосипеде провалился под лед

Прибывшие на место сотрудники МЧС добрались до места происшествия на щите для переноски пострадавших и помогли мужчине выбраться.

В нескольких метрах от берега лед не выдержал и носилки стали уходить под воду, но к этому моменту спасатель уже мог достать до дна ногами и на руках вынес пострадавшего на берег.