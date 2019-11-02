В Свердловской области колонна большегрузов застряла на трассе из-за снегопада

Автомобиль MAN не смог подняться в гору, в результате чего его развернуло и он перекрыл проезжую часть.

Один из водителей пытался оказать помощь, но его автомобиль тоже застрял на встречной полосе.

Заблокировано в общей сложности оказалось более 40 транспортных средств.

Большегрузы перекрыли дорогу Фото: УГИБДД по Свердловской области

После этого было принято решение обратиться в отдел полиции города Тавды.

Сотрудники ГИБДД сдерживали транспорт на подъезде к участку дороги, а также привлекли для оказания помощи сотрудников дорожно-эксплуатационного управления и МЧС.