В Свердловской области колонна большегрузов застряла на трассе из-за снегопада
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Большегрузы застряли на трассе между Тавдой и Туринском из-за снегопада, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
Автомобиль MAN не смог подняться в гору, в результате чего его развернуло и он перекрыл проезжую часть.
Один из водителей пытался оказать помощь, но его автомобиль тоже застрял на встречной полосе.
Заблокировано в общей сложности оказалось более 40 транспортных средств.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Большегрузы перекрыли дорогу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
После этого было принято решение обратиться в отдел полиции города Тавды.
Сотрудники ГИБДД сдерживали транспорт на подъезде к участку дороги, а также привлекли для оказания помощи сотрудников дорожно-эксплуатационного управления и МЧС.
Когда дорога была расчищена и обработана противогололедными материалами, водители смогли преодолеть подъем. К двум часам ночи движение на дороге было восстановлено.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей