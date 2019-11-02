За 10 лет не подарил ни одного подарка: жительница Первоуральска зарезала своего мужа

Инцидент произошел 9 июня. Муж в компании малознакомых людей распивал дома спиртные напитки. Его жена тоже выпила и устроила скандал из-за того, что мужчина тратит деньги на посторонних, а ей за 10 лет не подарил ни одного подарка.

В ходе конфликта женщина взяла в нож и воткнула в грудь мужа. От полученной травмы мужчина скончался через несколько часов на месте происшествия.