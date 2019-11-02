За 10 лет не подарил ни одного подарка: жительница Первоуральска зарезала своего мужа
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница города Первоуральска зарезала своего 59-летнего мужа из-за отсутствия знаков внимания, сообщается на сайте главы СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел 9 июня. Муж в компании малознакомых людей распивал дома спиртные напитки. Его жена тоже выпила и устроила скандал из-за того, что мужчина тратит деньги на посторонних, а ей за 10 лет не подарил ни одного подарка.
В ходе конфликта женщина взяла в нож и воткнула в грудь мужа. От полученной травмы мужчина скончался через несколько часов на месте происшествия.
В настоящее время женщина осуждена на шесть лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
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