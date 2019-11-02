Задержка рейса «Уральских авиалиний» сорвала бесплатную реабилитацию ребенка с ДЦП

Девочка с мамой собиралась лететь из Санкт-Петербурга в Калининград. Бесплатная путевка на реабилитацию была предоставлена одной из больниц Петербурга. Семья сразу приобрела билеты в оба конца.

Нам два раза переносили время, а через несколько дней написали, что вообще отменяется обратный рейс, сообщает мама девочки.

Для возврата денег за билеты потребуется время, а денег на покупку новых у семьи нет. В результате бесплатная путевка сгорела.

В ответ на обвинения пресс-служба авиакомпании провела проверку и выяснила, что рейс был отменен 17 октября. Пассажиры в списке не значатся. Также они отметили, что при задержке или отмене рейсов предоставляются другие варианты, в том числе и со стыковкой. Кроме того, в списках обратившихся в колл-центр женщина не значится, хотя сама она говорит об обратном.

Ранее, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассмеялся в ответ на вопрос о массовых задержках рейсов.

Задержка полтора часа, да? Это по техническим причинам. Это связано и с большим снегопадом, и с обработкой самолетов перед вылетом: становятся в очередь, по 45-50 минут ждем своей очереди, заявляет Скуратов.